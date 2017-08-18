175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Лобов узнал имя следующего соперника

18 августа 2017, пятница. 20:42 Бокс/ММА

Боец UFC Артём Лобов узнал имя следующего соперника — им станет 27-летний самоанец Андре Фили. Встреча Лобова и Фили состоится 21 октября и пройдёт на турнире UFC Fight Night 118 в Гданьске, сообщает Sherdog. Главное событие этого турнира всё ещё не определено.

Отметим, что Фили проиграл четыре из последних семи поединков в UFC. Предыдущая его встреча датирована 29 июля на турнире UFC 214 в Анахайме, тогда он единогласным решением судей уступил Кэлвину Каттару. Что касается Лобова, то спарринг-партнёр Макгрегора в последний раз выступал 22 апреля, тогда он проиграл Кабу Суонсону.

Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
18 августа 2017, пятница
20:42 Лобов узнал имя следующего соперника
19:36 Арум: Ломаченко может провести бой с Ригондо, Берчельтом или Салидо
18:59 Гвоздик: надеюсь, Уорд выберет меня своим следующим соперником
18:39 Диллиан Уайт ждёт встречи с Уайлдером или Паркером
17:57 Роуч намекнул, что Котто может встретиться с победителем боя Головкин — Альварес
17:20 Кроуфорд хочет провести бой с Турманом
16:43 Уайт: я верю, что Макгрегор сломает Мейвезера за два раунда
16:20 Мейвезер-младший: я рискую больше, чем Макгрегор, на кону — моё наследие
16:08 Николас Уолтерс отказался от возвращения на ринг 19 августа из-за простуды
14:47 Уайт: покинув лагерь Макгрегора, Малиньяджи сохранил себе здоровье
14:16 IBF назначила элиминатор между Билли Дибом и Гийомом Френуа
13:32 Владимир Кличко назвал топ-5 лучших супертяжеловесов в истории
12:58 Нурмагомедов: я никогда ничего не получал легко
12:20 Фергюсон: Макгрегор просто сожрёт Нурмагомедова
11:43 Арум: обсуждал с промоутерами Ригондо возможность боя с Ломаченко
11:07 Макгрегор: я побью Мейвезера в его собственном спорте, сломаю его
10:26 Поединок Бетербиева с Кёллингом пройдёт в Лас-Вегасе
09:55 Решение по вопросу смены руководства АИБА будет принято в середине сентября
09:41 Мейвезер: верю, что рефери не допустит грязи в бою с Макгрегором
00:36 Хорн: когда побью Пакьяо снова, никто не назовёт это случайностью
17 августа 2017, четверг
23:32 Индонго: не буду много говорить перед боем, лучше покажу себя в бою
23:16 Вердум и Льюис проведут бой на турнире UFC 216
22:15 Джошуа: если бы Ортис был следующим обязательным претендентом, то бился бы с ним
21:18 Портер не выступит в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор
20:53 Малиньяджи: Макгрегора дисквалифицируют, если он не научится соблюдать правила
19:47 Усик: Хуку без разницы, с кем боксировать, он очень опасен
18:03 Пакьяо: Макгрегор не сможет нанести по Мейвезеру стоящий удар
17:54 А. Нурмагомедов: Хабиб здоров как бык, UFC придумывает ему болезни
16:50 Власов: в своём интервью об участниках WBSS я не пытался кого-то оскорбить
16:00 Тренер Головкина: Альварес — лучший из контрпанчеров на нашем пути
14:47 Виктор Постол 16 сентября проведёт бой с узбеком Наджимитдиновым
14:12 Макгрегор похвалил болельщиков «Селтика» за баннер в стиле UFC
12:54 Арум планирует весной 2018 года организовать бой Паркер — Дженнингс
11:57 Макгрегор: на самом деле я не верю, что Мейвезер выстоит больше одного раунда
11:03 Кроуфорд: год назад я даже не слышал об Индонго
10:35 Папин: после предыдущего боя отдыхал всего три дня
09:52 Мозли рассказал, что завершил карьеру из-за неудачной операции
09:32 Макгрегор: пусть Малиньяджи заткнётся и станет в очередь
00:57 Мейвезер-младший: Макгрегор потеряет 90 % гонорара, если ударит ногой
16 августа 2017, среда
23:39 Мейвезер-старший: в реванше Хорн побьёт Пакьяо сильнее
22:53 Мейвезер-младший: не буду осторожным в бою с Макгрегором
21:54 Биспинг: готов провести боксёрский поединок с Беллью
20:36 Комиссия одобрила восьмиунцевые перчатки на бой Мейвезер — Макгрегор
20:09 На бое Мейвезер — Макгрегор поработают двое судей поединка Мейвезера с Пакьяо
19:34 Джейкобс: Головкину и Альваресу придётся драться со мной по требованию публики
Все новости RSS
Партнерский контент