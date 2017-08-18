Боец UFC Артём Лобов узнал имя следующего соперника — им станет 27-летний самоанец Андре Фили. Встреча Лобова и Фили состоится 21 октября и пройдёт на турнире UFC Fight Night 118 в Гданьске, сообщает Sherdog. Главное событие этого турнира всё ещё не определено.

Отметим, что Фили проиграл четыре из последних семи поединков в UFC. Предыдущая его встреча датирована 29 июля на турнире UFC 214 в Анахайме, тогда он единогласным решением судей уступил Кэлвину Каттару. Что касается Лобова, то спарринг-партнёр Макгрегора в последний раз выступал 22 апреля, тогда он проиграл Кабу Суонсону.