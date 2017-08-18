Гвоздик: Ломаченко — лидер P4P

Перспективный боец полутяжёлого веса Александр Гвоздик заявил, что чемпион мира во втором полулёгком весе Василий Ломаченко является лучшим боксёром в мире независимо от весовой категории.

«Определённо, Ломаченко — лидер P4P. Не знаю, с кем бы я хотел видеть его бой в первом полусреднем весе, но в лёгком дивизионе он мог бы встретиться с Майки Гарсией. Это очень интересный поединок. Этот бой, а также встреча с Ригондо — отличный подарок фанатам.

Надеюсь, эти бои состоятся и мы увидим Ломаченко в деле против настоящих соперников, ведь его последние два боя выглядели как настоящее избиение. Даже бой с Уолтерсом смотрелся как игра в кошки-мышки", — приводит слова Гвоздика Boxingtalk.