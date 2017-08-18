Портер хочет получить бой с Д. Гарсией

Экс-чемпион мира Шон Портер хочет организовать бой с другим бывшим чемпионом Дэнни Гарсией, сообщает BoxingScene. Ожидалось, что Портер проведёт свой следующий поединок 26 августа в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор, его оппонентом должен был стать Томас Дюлорм.

Тем не менее встреча сорвалась по семейным обстоятельствам: в семье Портера случилась трагедия, унёсшая жизнь одного из членов его семьи. Как бы то ни было, из лагеря боксёра продолжают поступать новости, в частности сообщается, что Портер планирует выступить до конца этого года и желает организовать бой с Дэнни Гарсией.

«На данный момент я не общался ни с кем, но мы будем преследовать ту цель, о которой говорилось раньше. Мы хотим боя с Дэнни Гарсией и планируем организовать его до конца этого года», — приводит слова отца и тренера Шонна Портера, Кенни, BoxingScene.