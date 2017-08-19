Мейвезер: дал слово детям, что это мой последний бой

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в очередной раз заявил, что его предстоящий поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором будет последним в карьере.

«Перед боем с Андре Берто я думал, что именно это мой последний тренировочный лагерь. Но никогда не знаешь, что может случиться. Теперь мы здесь, вместе с этим большим событием. Но это мой последний бой. Я дал слово Элу Хэймону и дал слово своим детям. И я не хочу нарушать данного слова, это будет мой последний поединок», — цитирует Мейвезера Fightnews.

Встреча между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.