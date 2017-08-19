Сондерс: после октября Тайсон Фьюри объявит о возвращении

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс уверен, что его друг экс чемпион мира в супертяжёлой категории Тайсон Фьюри вернётся на ринг.

«Дайте мне рассказать вам про Тайсона. Тайсон вернётся. Он 100-процентно вернётся в бои на элитном уровне.

Сейчас над ним чёрные тучи из-за проблем с лицензией. Они не решатся до октября. Но после октября он 100 % объявит о возвращении. Думаю, проведя один — два боя, он сможет драться с Уайлдером или Джошуа", — цитирует Сондерса Boxing Scene.

Фьюри уже дважды объявлял о завершении карьеры. После первого раза он сделал попытку вернуться, но не провёл ни одного боя.