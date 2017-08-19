Мейвезер-младший: всю неделю каждый день буду в своём стрип-клубе

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что всю неделю перед боем с Конором Макгрегором будет проводить вечера в собственном стрип-клубе в Лас-Вегасе.

«Приходите в мой клуб и спрашивайте, о чём хотите. С четверга, 17 августа, и до понедельника, 28 августа, я буду в клубе. Да-да, буду тусоваться всю неделю боя в клубе. Приходите с друзьями и встретьте меня там», — написал Мейвезер-младший в «Инстаграме».

Мейвезер-младший и Макгрегор проведут поединок 26 августа в Лас-Вегасе.