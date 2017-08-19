Портер: ставлю на Головкина в бою с Альваресом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер считает, что чемпион мира в среднем весе WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин победит Сауля Альвареса.
«Я в предвкушении этого боя. Ставлю на Головкина. Говорю под запись: Шон Портер считает, что Геннадий Головкин победит. В этом бою будут фейерверки», — цитирует Портера Fighthub.
С боксёром согласился его отец и тренер Кенни Портер.
«Я тоже думаю, что победит Головкин. Мне кажется, он лучше как боксёр, более техничен», — заявил Портер-старший.
Головкин и Альварес сразятся 16 сентября.