Кормье: мы с Джонсом не обязаны быть друзьями

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье верит в искренность добрых слов Джона Джонса в свой адрес, но не намерен дружить с ним. 29 июля Джонс нокаутировал Кормье и отобрал чемпионский титул.

«Верю, что он пытается начать всё с нового листа. Показать, что он не тот человек, что прежде. При этом нам было бы очень трудно подружиться из-за истории отношений. И для меня это нормально.

Мы не обязаны быть друзьями. Я всегда уважал его за то, какой он боец. Даже поздравил его с победой 29 июля. А в дальнейшем мы будем вести себя как профессионалы, пока за нами не закроется клетка», — цитирует Кормье Bloody Elbow.