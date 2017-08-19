Арловский узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Арловский свой следующий поединок проведёт 11 ноября на турнире UFC Fight Night 120 в Вирджинии. Соперником белоруса станет Жуниор Альбини, для которого этот бой станет лишь вторым в UFC, сообщает Sherdog.

Дебютная встреча бразильца в промоушне состоялась летом этого года, когда он нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире UFC on Fox 25.

Что касается Арловского, то он свой предыдущий бой провёл 17 июня на турнире в Сингапуре. Тогда экс-чемпион уступил Марчину Тыбуре. Отметим, что Арловский проиграл в пяти последних встречах.