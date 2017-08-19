Кроуфорд: у Индонго есть характер, и он уверен в себе

В ночь с 19 на 20 августа в городе Линкольн (США, штат Небраска) состоится вечер бокса, главным событием которого станет объединительный бой в первом полусреднем весе между чемпионом по версиям WBO и WBC Теренсом Кроуфордом и чемпионом по версиям WBA Super и IBF Джулиусом Индонго.

В преддверии встречи американец признал, что у оппонента, кроме всего прочего, очень сильный характер и уверенность в своих силах.

«То, что Индонго без всяких разговоров проводит бои на территории соперников, говорит о том, что у него сильный характер и он очень уверен в своих способностях. В то же время ему уже 34, он в возрасте, так что у него не такой богатый выбор и он не может делать только то, что хочет. Он не может долго сидеть и ждать у моря погоды.

Что касается непосредственно его навыков, он хороший боксёр, с отличной работой ног. У него есть удар, и он не отпускает соперников", — приводит слова американца BoxingScene.