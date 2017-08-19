Перес: я лучший боксёр первого тяжёлого веса

Кубинский боксёр первого тяжёлого веса Майк Перес, уверен, что он справится с Марисом Бриедисом в четвертьфинальном поединке Всемирной суперсерии 30 сентября. Более того, по словам Переса, именно себя он видит главным фаворитом всего турнира.

«Для меня не проблема провести бой в Латвии. Мне всё равно, где драться, я могу делать это в любом месте. Я хорошо себя чувствую, я уверен в своих силах и жду боя в Риге. Верю в то, что мне по силам выиграть трофей Мухаммеда Али. Я не вижу никого, кроме себя самого, кто бы мог выиграть турнир. Я лучший боксёр первого тяжёлого веса во Всемирной суперсерии», — приводит слова Переса World Boxing News.