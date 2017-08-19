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Скоглунд перед боем со Смитом проводит спарринги с Кесслером

19 августа 2017, суббота. 23:59 Бокс/ММА

16 сентября в Ливерпуле состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе, в котором встретятся Каллум Смит и Эрик Скоглунд.

Последний рассказал о своей подготовке ко встрече и заявил, что не чувствует никакого давления.

«Подготовка к бою со Смитом идёт хорошо. Я нахожусь в лучшей форме в своей жизни и так и должно быть, учитывая, что меня ждёт самый сложный соперник в карьере. На минувшей неделе я проводил спарринги с живой легендой — Микелем Кесслером. Впервые я с ним тренировался в 2013 году и теперь я понимаю, как я вырос с того момента.

Спарринги были невероятны. Кесслер — умный боец, у него отличная работа ног и хороший удар слева. Я испытываю уверенность перед встречей со Смитом и не чувствую никакого давления. Давление оказывается на него, так как все ждут, что он выдаст что-то яркое в Ливерпуле. Я же со своей стороны рад пребывать в статусе андердога", — приводит слова Скоглунда официальный сайт Всемирной суперсерии бокса.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
19 августа 2017, суббота
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