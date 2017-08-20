Беллью: Хэй ведёт себя так, словно нашего первого боя и не было

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью, заявил, что он очень далёк от того, чтобы дать шанс Дэвиду Хэю провести с ним реванш.

«На мой взгляд мы очень далеки от боя. Я не буду принимать его условия, этого не случится. Я выиграл первый бой, а он ведёт себя так, словно нашего первого поединка не было вовсе. Так что он может поцеловать меня в зад. Я считал, что у нас с ним незавершённое дело из-за травмы. Но даже она не отберёт у меня славы от того успеха. Он нанёс свои лучшие удары в том бою и я смог устоять, а он после моих лучших ударов проиграл.

Если он снова захочет встречи, то я готов. Но в этот раз я диктую условия. Я всегда буду уважать Хэя как спортсмена — он великолепен, но я никогда не стану его уважать как человека. То что случилось после нашего первого боя — эмоции. На тот момент он обеспечил безбедное будущее моей семьи, но это не имело отношения непосредственно к нему", — приводит слова Беллью Sky Sports.