Уайт: мои удары по корпусу остановят Уайлдера за 3-4 раунда

Минувшей ночью британский супертяжеловес Диллиан Уайт провёл дебютный бой в США, сумев за три раунда справиться с Малкольмом Танном, четырежды при этом отправив его в нокдаун. После завершения встречи Уайт дал понять, что готов ко встрече с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, выразив уверенность в том, что ему по силам нокаутировать американца.

«Я умею бить по корпусу и таким образом я потрясаю своих соперников. Представьте эти удары против Деонтея Уайлдера, если я попаду по его худощавому корпусу, то он упадёт за три или четыре раунда. Я верю в свою мощь и способен нокаутировать любого бойца в нашем весе», — приводит слова Уайта BoxingScene.