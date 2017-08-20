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Дженнингс — о победе над Мартцем: это только начало

20 августа 2017, воскресенье. 14:15 Бокс/ММА

Минувшей ночью бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс провёл первый поединок более чем за два года. Одержав убедительную досрочную победу над Дэниелом Мартцем, американец дал понять, что настроен на завоевание чемпионского титула.

«Это только начало. Я отношусь ко всему этому как будто это мой первый проект. Я буду работать над тем, чтобы получить бой с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, но пока я двигаюсь шаг за шагом. Я уверен в своих силах и способностях», — приводит слова Дженнингса Ringtv.

Арум планирует организовать титульный бой между Дженнингсом и Паркером
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
20 августа 2017, воскресенье
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