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Уайт: Уайлдер — худший чемпион из США в истории

20 августа 2017, воскресенье. 14:53 Бокс/ММА

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт подверг критике чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, в очередной раз заявив, что ему по силам справиться с таким оппонентом.

«Я победил Танна и сделаю то же самое с Уайлдером. Проблема супертяжёлого веса в том, что чемпионы боятся проиграть и боятся конкурентных боёв. Уайлдер — худший чемпион из США в истории.

Я верю в свои силы и уверен, что могу нокаутировать Деонтея. Сомневаюсь, что он может принимать удары. Да, у него сильный удар, но у него очень слабые ноги", — приводит слова Уайта Ringtv.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
Новости. Бокс/ММА
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