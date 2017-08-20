Уайт: Уайлдер — худший чемпион из США в истории

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт подверг критике чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, в очередной раз заявив, что ему по силам справиться с таким оппонентом.

«Я победил Танна и сделаю то же самое с Уайлдером. Проблема супертяжёлого веса в том, что чемпионы боятся проиграть и боятся конкурентных боёв. Уайлдер — худший чемпион из США в истории.

Я верю в свои силы и уверен, что могу нокаутировать Деонтея. Сомневаюсь, что он может принимать удары. Да, у него сильный удар, но у него очень слабые ноги", — приводит слова Уайта Ringtv.