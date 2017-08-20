Джошуа: критиковать бой Мейвезера с Макгрегором — вздор

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа выступил в защиту поединка Флойда Мейвезера-младшего с Конором Макгрегором.

«Теперь это мегабой. Они отлично сработали в продвижении события в мире боевых видов спорта. Критиковать этот бой — просто вздор.

В поединке у каждого есть шанс, но Мейвезер — элитный боец. Он не просто так выиграл 49 боёв и ни одного не проиграл. Долголетие хорошо ему послужило. Планы нужно строить долгосрочные, а на его достижения нельзя закрыть глаза", — цитирует Mirror.