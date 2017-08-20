Лобов: Нурмагомедов популярен в России благодаря Макгрегору

Ирландский боец MMA российского происхождения Артём Лобов считает, что у Конора Макгрегора в России не меньше поддержки, чем у Хабиба Нурмагомедова.

«Это было бы огромным событием. Когда приезжаю в Россию, мне кажется, что MMA там сейчас главный спорт. Самый классный. Его любят и мужчины, и женщины.

Русским очень нравится личность Конора. Он всегда готов к бою, он нокаутирует людей, и он крутой. Конечно, Фёдор Емельяненко — большое национальное достояние. Президент Владимир Путин большой его поклонник, как и спорта в целом.

Не знаю, кто был бы более привлекателен там в бою Хабиба и Конора. Я считаю, что Хабиб так популярен в России благодаря Конору. За Конором там следит всё больше людей. И многие в России недовольны поведением Хабиба из-за срыва боёв. Не выйти на бой не очень по-мужски.

В России людей воспитывают жёсткими. И когда боец срывает бои, им это не нравится. И тогда они видят Конора, который всегда выходит на бой и делает то, что говорит. Это резонирует с русскими людьми. И если у Конора с Хабибом будет бой в России, болельщики поделятся 50 на 50. А с приезжими ирландцами у Конора может быть даже больше фанатов", — приводит слова Лобова MMA Fighting.