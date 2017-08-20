Нэйт Диас: в бою по правилам MMA Макгрегор опозорил бы Мейвезера

Боец MMA Нэйт Диас раскритиковал боксёров за резкие высказывания в адрес Конора Макгрегора.

«Боксёры временами ведут себя как клоуны. Я никогда не ставлю бойцов MMA выше боксёров в плане ударов и прочего, но не надо нести чушь. Они говорят: „Бойцам MMA должно быть стыдно“. Но мы говорим о настоящих боях, вы, одномерные боксёришки. В настоящей жизни стыдно было бы вам.

Сейчас все боксёры критикую Конора и твердят, что ему будет стыдно. Но это высокомерная чушь. Хотите узнать, что было бы позорнее? Если бы Флойд вышел на бой MMA с Конором. Флойд был бы посмешищем, а Конор улыбался и махал зрителям", — цитирует Диаса TMZ.

26 августа Макгрегор проведёт боксёрский матч с Флойдом Мейвезером-младшим. Диас дважды дрался с Макгрегором в MMA, и бойцы одержали по одной победе.