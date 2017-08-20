Макгрегор: чтобы подготовиться ко мне, Мейвезеру надо было воскресить Брюса Ли

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор считает, что Флойд Мейвезер-младший не мог подготовиться к поединку с ним должным образом, так как не мог подобрать похожих на ирландца спарринг-партнёров.

«Какой боец смешанного стиля похож на меня? Ему пришлось бы воскресить Брюса Ли. Он единственный смог бы показать Флойду то, что он увидит в моём исполнении. Я не похож на остальных бойцов MMA. И не похож на остальных боксёров. Я выступаю в собственной лиге и докажу это 26 августа», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.