Жустино: Макгрегору не победить Мейвезера

Звезда женского ММА Кристиана Жустино не верит, что бойцу UFC Конору Макгрегору удастся победить Флойда Мейвезера-младшего в поединке по правилам бокса. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Я не верю, что он (Макгрегор) выиграет бой. Мейвезер победит в этом бою. Он находится на другом уровне. Но Макгрегор храбр, и он открыл для ММА-бойцов двери в бокс, а для фанатов бокса — в мир ММА и наоборот. Это поможет росту нашего спорта», — приводит слова Жустино BoxingScene.