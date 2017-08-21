Ломаченко и Ригондо близки к договорённости о бое

Команды чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо близки к договорённости о поединке, который планируется провести 9 декабря, сообщает BoxingScene.



На прошлой неделе промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что в списке потенциальных соперников на следующий бой украинца находятся Ригондо и Орландо Салидо.



Ригондо провёл свой последний бой в июне против Мойзеса Флореса, которого отправил в нокаут в первом раунде. Впоследствии результат этого боя был отменён, поскольку кубинец нанёс решающий удар после гонга.