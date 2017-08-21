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Владимир Кличко: Мейвезеру не следует вступать в рубку с Макгрегором

21 августа 2017, понедельник. 11:37 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе.

«С одной стороны, это неравный бой, потому что у Флойда больше преимуществ. Но Макгрегор не боксирует, как обычный боксёр. Макгрегор немного напоминает мне Виталия (Кличко). Он неортодоксален. Это будет непросто для опытного Мейвезера.

Флойд никогда не был большим панчером, и, на мой взгляд, для него будет ошибкой ввязываться в драку с Макгрегором. Ему следует вести бой так, как он умеет лучше всего», — цитирует Кличко Spox.

Источник: Spox Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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