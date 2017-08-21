Уорд: Мейвезер нокаутирует Макгрегора

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд считает, что Флойд Мейвезер-младший одержит досрочную победу в бою с Конором Макгрегором.



«Я думаю, что Макгрегор будет очень активен в первых раундах, но когда он начнёт уставать, Мейвезер возьмёт верх, и мы увидим большой нокаут.



Некоторые люди высказываются против этого боя, но я не думаю, что всё плохо, мы все говорим об этом бое. Флойд Мейвезер на протяжении двух десятилетий делал шоу, и он заслуживает того, чтобы делать то, что хочет. И этот бой является большим событием», — цитирует Уорда BoxingScene.