10 ноября в Москве состоится турнир M-1 Challenge 85

10 ноября в СК «Олимпийский» в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85.



Главным событием турнира станет бой за пояс чемпиона мира по версии M-1 Challenge в лёгком весе. Один из самых зрелищных бойцов во всём российском MMA – Дамир Исмагулов из команды «Новый Поток» будет защищать свой титул. Его неукротимая воля к победе и яркий ударный стиль давно принесли молодому чемпиону повышенное внимание со стороны болельщиков.

В соглавном бою вечера один из самых заслуженных российских полутяжеловесов Михаил Заяц, представляющий столичную команду «Strela Team», будет биться против сильнейшего немецкого бойца, чемпиона четырёх европейских организаций Штефана Пютца по прозвищу «T-800». Победитель этого боя будет главным претендентом на бой за титул чемпиона M-1 Challenge.

Также на турнире выступят любимец московских зрителей Алексей Махно, чемпион американских турниров King of The Cage Джош Реттингхаус, ударник-нокаутер Гига Кухалашвили и многие другие, сообщается на официальном сайте M-1 Global.