Сондерс: готов сразиться с Джейкобсом в декабре

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс хочет сразиться с Дэниелом Джейкобсом до конца года.

«Я готов драться с ними. Есть я, Дэнни Джейкобс, Давид Лемье, Головкин и Канело. Я готов был драться с Лемье, но он сказал, что не готов из-за травмы. Он не просто так упустил возможность, знает, что не побьёт меня.

У Дэнни Джейкобса был хороший бой с Головкиным. Он его не выиграл, им пора перестать говорить об этом, его побили. Он твердит, что его все избегают. Я готов драться с ним в декабре. Если они согласны, то в сентябре я побью Вилли Монро и сражусь с Джейкобсом в декабре", — цитирует Сондерса Boxing Scene.