Ли: Нурмагомедов просто не хочет драться с Фергюсоном

Боец смешанного стиля Кевин Ли заявил, что получил бой с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе потому, что Хабиб Нурмагомедов не хотел выходить на поединок.

«Нурмагомедов просто обделался. Он просто не хочет драться. Это магистральная линия — он не хочет драться. Хочет сохранить этот воображаемый ноль в своём списке поражений.

Я вешу больше Хабиба. Сейчас во мне 186 фунтов. Но я сделаю вес», — приводит слова Ли MMA Junkie.

Ли и Фергюсон сразятся 7 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов хотел встретиться с Фергюсоном в ноябре.