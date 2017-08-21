Джошуа: выступил бы в MMA, но меня бы побили

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе WBA/IBF Энтони Джошуа был бы не против выступить в MMA, но не думает, что добился бы успеха.

«Я люблю драться. Согласился бы на любой бой. Вероятно, в MMA меня бы побили. Единственное, чего бы они не смогли со мной сделать, — это удушение. Но они могут бить ногами, локтями, кусать — что захотят. Только не удушить.

Я не мог бы никого победить удушением. Нужно много времени, чтобы этому научиться. Но что до чистой агрессии, я точно мог бы там драться и был бы не против», — цитирует Джошуа Sky Sports.