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Джошуа: выступил бы в MMA, но меня бы побили

21 августа 2017, понедельник. 22:38 Бокс/ММА

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе WBA/IBF Энтони Джошуа был бы не против выступить в MMA, но не думает, что добился бы успеха.

«Я люблю драться. Согласился бы на любой бой. Вероятно, в MMA меня бы побили. Единственное, чего бы они не смогли со мной сделать, — это удушение. Но они могут бить ногами, локтями, кусать — что захотят. Только не удушить.

Я не мог бы никого победить удушением. Нужно много времени, чтобы этому научиться. Но что до чистой агрессии, я точно мог бы там драться и был бы не против», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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