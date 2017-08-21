Хорн: побил бы Макгрегора и Мейвезера-младшего

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн заявил, что победил бы и Конора Макгрегора, и Флойда Мейвезера-младшего.

«Это определённо цирк. К сожалению, этим парням платят большие деньги, а куда лучшие бойцы получают намного меньше. Мейвезер — легенда спорта и должен легко выиграть бой. Знаю многих, кому этот бой неинтересен, но я буду смотреть его и надеяться, что бокс победит.

Это определённо не бой века. Есть гораздо лучшие бои. Бой Головкина и Канело — огромное событие, за которым все должны следить.

Я бы задумался о бое с Макгрегором и побил его. Мои боксёрские навыки разорвали бы его на части. Моих навыков хватит, чтобы побить Мейвезера", — цитирует Хорна Omnisport.