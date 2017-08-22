Джошуа: Макгрегор не сможет сопротивляться Мейвезеру

Чемпион WBA/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не верит, что Конор Макгрегор окажет достойное сопротивление Флойду Мейвезеру-младшему.

«Вероятно, бой будет односторонним. Посмотрите, каких великой бойцов побил Мейвезер. И он заставил их выглядеть посредственно. Некоторые из них, вероятно, тоже побили бы Макгрегора. Конор не сможет по-настоящему сопротивляться.

Он идёт со своей территории на поле Мейвезера. Хоть он и превосходный боец в UFC, он не превосходный боксёр. Его переход — очень большой вызов", — цитирует Джошуа Sky Sports.