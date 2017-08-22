Клеверли: Мейвезер остановит Макгрегора за шесть раундов

Британский боксёр Нейтан Клеверли считает, что Конор Макгрегор потерпит досрочное поражение в бою с Флойдом Мейвезером-младшим, запланированном на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Это фантастический бой. Он захватил воображение публики. Это бой лучшего боксёра против лучшего бойца UFC. Вы не можете критиковать этих парней за организацию этого боя.



Макгрегор получил шанс на бой, но реальных шансов на победу у него нет. Я думаю, что Мейвезер остановит его в течение шести раундов. Мейвезер будет слишком хорош для него. Его тайминг и точность будут слишком хороши. Его удары и способность избегать ударов в ответ — всего этого будет слишком много для Макгрегора», — цитирует Клеверли BoxingScene.