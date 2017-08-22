NSAC не ожидает конфронтаций между Макгрегором и Мейвезором вне ринга

Глава атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт ожидает соблюдения Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором рамок приличия на публичных мероприятиях (пресс-конференциях, взвешивании и т. д.) перед боем. Макгегору не чуждо применение физической силы протиив сорперника ещё до боя: в этом году он заплатил штраф в $ 25 тыс. за конфронтацию с Нейтом Диасом на одной из пресс-конференций.



«Распускать руки будет в интересах (Мейвезера и Макгрегора), и они оба знают об этом. Они оба являются профессионалами, которые знают о последствиях ненадлежащего поведения. Я не ожидаю, что кто-либо из них допустит физическую конфронтацию», — цитирует Беннетта Sky Sports.