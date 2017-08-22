Кремлёв: перед сборной РФ стоит задача занять 2-3-е места на ЧМ-2017

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о поставленных задачах перед мужской ссборной РФ на предстоящем чемпионате мира 2017 года.



«Сборная находится в очень хорошем физическом состоянии. На чемпионат едем в позитивном настроении. Задача сборной — занять второе или третье общекомандное место. Три золотые медали завоевать реально», — цитирует Кремлёва ТАСС.



На ЧМ-2017 сборная Россия будет представлена в девяти весовых категориях. Турнир будет проходить с 25 августа по 2 сентября в Гамбурге (Германия).