Макгрегор: пренебрежение фанатов бокса лишь мотивирует меня

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что его лишь мотивирует пренебрежительное отношение к его навыкам со стороны боксёрского сообщества. 26 августа в Лас-Вегасе ирландцу предстоит провести бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего.



«Это очень мотивирует. Неуважение и пренебрежение моими навыками, складывается впечатление, что разум у всех этих людей закрыт. Это очень ограниченное видение. Если бы мы все были такими, то не покорили бы космос. Вы понимаете, о чём я? У вас должен быть открытый ум, вы должны понимать, что есть другие способы. Вы должны уважать другие дисциплины и стили», — цитирует Макгрегора BoxingScene.