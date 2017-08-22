Эллерб: только благодаря Мейвезеру все ещё говорят о боксе

Леонард Эллерб, советник Флойда Мейвезера-младшего, ответил всем критикам поединка между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях и звездой UFC Конором Макгрегором.



«Мейвезер в одиночку тащит бокс на своей спине. Он — единственная причина, по которой говорят о боксе. Просто вспомните, за те два года, что Флойд находился в отставке, что происходило в боксе? За исключением Сауля Альвареса и его небольшого боя, люди действительно не очень много говорили о боксе», — цитирует Эллербa BoxingScene.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.