Альварес: честно говоря, иногда приходят мысли о завершении карьеры

Мексиканский боксёр Сауль Альварес признался, что его иногда посещают мысли о завершении карьеры, вместе с тем, по словам Канело, он пока не готов принять такое решение.

«Честно говоря, я думал об этом. Эти мысли проскакивают в моей голове. Но когда я задумываюсь об этом, то ставлю в голове дату, когда мне будет 34 или 35. Пока я сосредоточен на поединках. Но случиться может всё что угодно. Тело может не отвечать на нагрузки, как раньше. Но на данный момент я продолжаю работать», — приводит слова 27-летнего мексиканца BoxingScene.