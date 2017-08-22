Де ла Хойя: Альварес слишком рано провёл бой с Мейвезером

Оскар де ла Хойя, промоутер Сауля Альвареса, вспомнил поединок четырёхлетней давности между его подопечным и Флойдом Мейвезером. По мнению главы промоутерской компании Golden Boy, мексиканец поторопился, выйдя на такого соперника в 23 года.

«Очевидно, Альварес — амбициозный боец и человек. Но стоит признать, он принял тот бой слишком рано. Вместе с тем прогресс, который он совершил, с точки зрения умений, комбинационной работы и работы джебом великолепен.

И ведь это только начало, я убеждён, что он становится лучше. В связи с этим надо отдать должное его тренерам, они делают феноменальную работу, и, конечно, важно то, что сам Альварес в конце концов хочет стать лучшим бойцом мира", — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Поединок Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса состоялся в сентябре 2013 года, тогда американец одержал верх над Канело решением судей.