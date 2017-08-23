175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Менеджер Джонса: повторно проверим образцы для определения источника допинга

23 августа 2017, среда. 04:52 Бокс/ММА

Малки Кава, менеджер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, прокомментировал информацию о том, что его клиент попался на употреблении допинга.

«У всех нас просто нет слов. Джон, его тренеры, диетологи и вся его команда неустанно и тщательно работали на протяжении последних 12 месяцев, чтобы избежать подобной ситуации. Мы повторно проверим образцы, чтобы определить достоверность информации и источник попадания допинга в организм. Джон шокирован этой новостью, и наша команда делает всё возможное, чтобы поддержать его», — приводит слова Кавы MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
Джон Джонс Допинг
Новости. Бокс/ММА
23 августа 2017, среда
04:52 Менеджер Джонса: повторно проверим образцы для определения источника допинга
03:50 Чемпион UFC Джонс сдал положительный допинг-тест
01:03 Клеверли: любое поражение может стать концом моей карьеры
00:52 Мейвезер уверен, что у Макгрегора проблемы с лишним весом
00:16 Марчиано-младший: следующий бой Мейвезера не должен идти в его послужной список
22 августа 2017, вторник
23:26 Де ла Хойя: Альварес слишком рано провёл бой с Мейвезером
22:20 Альварес: честно говоря, иногда приходят мысли о завершении карьеры
21:04 Златичанин намерен вернуться в ринг в октябре и встретиться с Салидо
20:31 Юбенк-младший: Мейвезер захочет нокаутировать Макгрегора
19:32 Гвоздик: готов к бою с любым соперником, чтобы стать первым претендентом на пояс
19:01 Хорн: бой с Мейвезером провёл бы в стиле Майданы
17:15 IBF санкционировала проведение боя Теренс Кроуфорд — Сергей Липинец
17:02 Эллерб: только благодаря Мейвезеру все ещё говорят о боксе
16:02 Лаваль: дождусь появления записи боя Мейвезер — Макгрегор в Интернете
14:56 Команды Джошуа и Пулева достигли принципиальной договорённости о бое
14:20 Хорн: хоть Макгрегор мне и больше нравится, но Мейвезер его уничтожит
13:34 Макгрегор: пренебрежение фанатов бокса лишь мотивирует меня
12:50 Малиньяджи: мир бокса не принимает Макгрегора, над ним смеются
11:28 Кремлёв: перед сборной РФ стоит задача занять 2-3-е места на ЧМ-2017
10:57 NSAC не ожидает конфронтаций между Макгрегором и Мейвезором вне ринга
10:15 Клеверли: Мейвезер остановит Макгрегора за шесть раундов
09:27 Усик: бой Мейвезера с Макгрегором — это пощёчина боксу
00:51 Джошуа: Макгрегор не сможет сопротивляться Мейвезеру
21 августа 2017, понедельник
23:56 Хорн: побил бы Макгрегора и Мейвезера-младшего
22:38 Джошуа: выступил бы в MMA, но меня бы побили
21:54 Хэй: Мейвезер нисколько не боится, что Макгергор поймает его ударом
20:51 Ли: Нурмагомедов просто не хочет драться с Фергюсоном
19:49 Сондерс: готов сразиться с Джейкобсом в декабре
18:58 Сен-Пьер: теперь чаще буду пытаться победить досрочно
17:46 Уорд: я не против болтовни Беллью, но пусть помнит, что это не кино
16:22 Макгрегор: в бою с Хорном мы увидели измотанного Пакьяо
14:44 Матч-реванш между Пакьяо и Хорном пройдёт в Брисбене
14:12 10 ноября в Москве состоится турнир M-1 Challenge 85
13:08 «Новый поток» представил проморолик перед боем Корешкова с Нджокуани
12:14 Уорд: Мейвезер нокаутирует Макгрегора
11:37 Владимир Кличко: Мейвезеру не следует вступать в рубку с Макгрегором
10:28 Ломаченко и Ригондо близки к договорённости о бое
10:08 Тутараули и Канунников сразятся за звание претендента на титул M-1 Challenge
09:42 Жустино: Макгрегору не победить Мейвезера
00:58 Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA
00:56 Льюис: я бы даже не считал встречу Мейвезера и Макгрегора боем
20 августа 2017, воскресенье
23:23 Уорд: я зализываю раны после боя, а тренер бросает вызов Джошуа
22:51 Берто: поражение Мейвезера станет большим ударом по боксу
21:03 Макгрегор: чтобы подготовиться ко мне, Мейвезеру надо было воскресить Брюса Ли
20:11 Нэйт Диас: в бою по правилам MMA Макгрегор опозорил бы Мейвезера
Все новости RSS
Партнерский контент