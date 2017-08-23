Менеджер Джонса: повторно проверим образцы для определения источника допинга

Малки Кава, менеджер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, прокомментировал информацию о том, что его клиент попался на употреблении допинга.

«У всех нас просто нет слов. Джон, его тренеры, диетологи и вся его команда неустанно и тщательно работали на протяжении последних 12 месяцев, чтобы избежать подобной ситуации. Мы повторно проверим образцы, чтобы определить достоверность информации и источник попадания допинга в организм. Джон шокирован этой новостью, и наша команда делает всё возможное, чтобы поддержать его», — приводит слова Кавы MMA Fighting.