Кормье — о допинг-пробе Джонса: я очень разочарован

Боец UFC Даниэль Кормье прокомментировал новость о положительной допинг-пробе Джона Джонса, которому он проиграл титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе в конце прошлого месяца.



Ранее стало известно, что взятая перед боем с Кормье допинг-проба Джонса дала положительный результат на стероидный туринабол. Ожидается, что титул UFC теперь может быть возвращён Кормье.



«Трудно подобрать слова, чтобы описать, как я себя сейчас чувствую. Я расстроен этой новостью. Это очень эмоционально. Но мы как спортсмены все имеем право на надлежащий процесс (расследования), так что я воздержусь от дальнейших комментариев, пока точно не узнаю, что произошло.

29 июля я дрался и проиграл. Я думал, что в тот день Джонс оказался лучшим бойцом. Теперь я не знаю, что и думать. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Кормье MMA Junkie.