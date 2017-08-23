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Макгрегор: пусть Мейвезер заткнётся и молится

23 августа 2017, среда. 09:49 Бокс/ММА

Боец UFC Конор Макгрегор ответил на высказывание Флойда Мейвезера-младшего, выразившего сомнение в том, что ирландец сможет уложиться в лимит веса 154 фунта перед поединком. Американец отметил, что, по его сведениям, на данный момент масса Конора составляет 164 фунта, и пригрозил ирландцу крупным штрафом, если тот не сделает вес. Поединок между этими боксёрами состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Ему нужно заткнуться. Это глупость. Пусть он продолжает молиться о моём весе, моей усталости, о моём откате к худшей форме. Всё, что он делает, — молится, но он молится новому богу бокса», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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