Марчиано-младший: Мейвезеру не должны засчитывать 50-ю победу в рекорд

Рокки Марчиано-младший считает, что Флойду Мейвезеру-младшему не должны заносить победу над Конором Макгрегром в профессиональный рекорд. 26 августа в Лас-Вегасе Флойд проведёт бой по правилам бокса против Магкрегора, для которого этот бой станет дебютным на профи-ринге. В случае победы Мейвезер побьёт рекорд Рокки Марчиано, завершившего карьеру с 49 победами при нуле поражений.



«Независимо от того, что произойдёт (победа или поражение), это не должно быть включено в профессиональный рекорд Мейвезера. Этот бой для меня не является настоящим боксёрским поединком. Это не тот бой, который мне интересен. Я вижу интерес к нему, но не думаю, что он будет интересным», — цитирует Рокки USA Today.