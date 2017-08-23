M-1 Global представила проморолик к бою Рагозин — Холси

Компания M-1 Global представила проморолик к турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83, запланированному на 23 сентября в Казани. Одним из главных событий вечера станет поединок в полутяжёлом весе между экс-чемпионом Bellator американцем Брэндоном Холси (9-3) и россиянином Михаилом Рагозиным (8-2), представляющим команду «Новый поток». Также в рамках турнира финалисты Гран-При в наилегчайшем весе украинец Александр Доскальчук (7-1) и россиянин Вадим Малыгин (11-2-1) сразятся за титул чемпиона M-1 Challenge.

Видео доступно на канале M-1 Global в Youtube.