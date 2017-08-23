Поветкин: благодаря бою с Кличко многое для себя переосмыслил

Российский супертяжеловес Александр Поветкин назвал самым главным боем в своей карьере поединок с Владимиром Кличко. Их встреча состоялась 5 октября 2013 года и завершилась поражением россиянина по очкам, на кону тогда стояли принадлежавшие Кличко титулы WBA, IBF, WBO и IBO .



«Самым значимым и важным был бой с Владимиром Кличко. Благодаря этому поединку я много чего для себя понял. Изменил свои подходы к тренировкам и свой режим. Так что это действительно был самый главный мой бой», — цитирует Поветкина «Кировская правда».