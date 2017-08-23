Поветкин: в допинг-скандалах виновата политика

Российский супертяжеловес Александр Поветкин считает, что массовость допинг-скандалов, возникавших с российскими спортсменами в последние годы, обусловлена политикой. Сам Поветкин оказался в центре допингового скандала и даже был исключён из рейтингов всех ведущих боксёрских организаций, однако на данный момент уже возвращён в рейтинги трёх из них.



«На мой взгляд, конечно, в скандалах виновата политика. Сколько себя помню, раньше редко кого обвиняли в допинге. А тут вдруг – бах, бах, бах… То одного дисквалифицируют, то второго. Запретили милдронат, или мельдоний. А это подпитка для сердца, которую российские спортсмены постоянно принимали. Какой-то дополнительной силы или выносливости он не даёт. На Западе это лекарство не до конца изучили, но решили запретить. Сейчас, кстати, думают над тем, чтобы разрешить снова.



Американцы прекрасно знают, что в России многие ребята тренируются с милдронатом, поэтому и запретили. Даже не выяснили, сколько он держится в организме человека и через какое время после окончания приёма он может быть обнаружен. В результате – скандалы на пустом месте. Точно так же, как и со мной произошло непонятно что», — цитирует Поветкина «Кировская правда».