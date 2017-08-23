Кудряшов: моё участие в турнире WBSS закономерно

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов ответил критикам, считающим его включение в список участников турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) незаслуженным. В частности, включение Кудряшова в этот турнир раскритиковал его соотечественник Максим Власов.



«На то они и критики, чтобы сомневаться. А по поводу моего участия — я официальный претендент на титул (WBC). Майрис Бриедис (чемпион WBC) участвует в турнире, так что моё участие закономерно», — цитирует Кудряшова официальный сайт компании «Мир бокса».



Также россиянин поделился своим мнением о кубинце Юниере Дортикосе, с которым ему предстоит провести первый бой на турнире (23 сентября в Сан-Антонио). «Дортикос для меня человек не новый. Я слежу за всеми топовыми боксёрами своего веса, поэтому я имел представление о Дортикосе и до того, как анонсировали наш поединок. Для меня нет секретов, но, конечно, мы разбираемся, ищем слабые и сильные стороны этого спортсмена. Что касается простоя, он спортсмен высокого уровня, очень техничный и при этом бьющий боксёр, у него большой любительский опыт, думаю, этот багаж поможет ему действовать в ринге хорошо, несмотря на то, что он не боксировал уже более года», — отметил боксёр.