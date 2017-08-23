Макгрегор: одно лицо бокса я уже отделал, 26 августа отделаю другое

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сравнил Флойда Мейвезера-младшего с Поли Малиньяджи, с которым проводил спарринг-сессии. Малиньяджи со скандалом покинул лагерь Макгрегора.

«Я полностью спокоен, как перед любым боем. Я готов выйти и сделать своё дело. Я в форме и буду безжалостен. Верю, что он окажется без сознания за один раунд. Для меня это просто очередной день и очередной бой. Одно лицо бокса — Малиньяджи — я уже отделал. 26 августа отделаю другое», — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.