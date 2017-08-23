Партнёр Джонса: положительный тест Джона — явная подстава

Фрэнк Лестер, партнёр чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса по тренировкам, уверен, что тот не принимал стероиды. Допинг-тест Джонса после боя с Даниэлем Кормье оказался положительным.

«Предполагается, что он принял стероид орально между взвешиванием и боем. Это совершенно бессмысленно, так как ничего бы ему не дало. Стероидам нужны недели, чтобы встроиться в организм и повлиять на выступление.

Это явная подстава. Ни один спортсмен не стал бы после чистых проб при подготовке глотать дешёвый стероид после взвешивания, зная, что его будут тестировать. Явная подстава. В этом нет смысла, и Джон бы так не поступил", — написал Лестер в «Фейсбуке».