Макгрегор: мой следующий бой будет гибридным

Чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что после победы над Флойдом Мейвезером-младшим проведёт гибридный бой между боксом и смешанными единоборствами.

«Мы готовы к 12 раундам безостановочного темпа. Я сломаю этого старика. Перебоксирую в его собственной игре. Когда всё закончится, мне будет грустно.

Ему стоило оставить меня на моём месте. Он и на четверть не такой мужик, как я. Я уже король октагона, в субботу я стану королём боксёрского ринга. Следующий бой будет гибридным", — приводит слова Макгрегора Sherdog.