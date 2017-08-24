Макгрегор и Мейвезер сразятся за пояс, содержащий 3360 бриллиантов

На кону супербоя между чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором и непобеждённым боксёром-профессионалом Флойдом Мейвезером-младшим будет стоять специальный пояс WBC, объявил президент организации Маурисио Сулейман.



Данный пояс получил название Money Belt. Он изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того, при его создании использовалось 1,5 кг золота.



Бой века, как его окрестили в прессе, состоится 27 августа 2017 года в Лас-Вегасе, начало — в 7:00 мск.

Видео презентации пояса можно посмотреть в «твиттере» UFC.