Нурмагомедов будет комментировать поединок Мейвезер — Макгрегор

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, будет комментировать поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, трансляция которого будет вестись на нескольких ресурсах, в том числе и в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказал руководитель TeleSport Digital, выкупившей права на трансляцию боя в России, Илья Рустамов.



«Бой будут комментировать Хабиб Нурмагомедов и Роман Мазуров», — цитирует Рустамова ТАСС.

Поединок Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.